У ГПУ вирішують, за якою статтею кваліфікувати "указ" Януковича в Ростові

Про це повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що російська Генпрокуратура "підклала "свиню" Януковичу, надіславши українським слідчим копію так званого указу президента України "за підписом "легітимного", в якому 520 прокурорам АРК було оформлено вихід з громадянства України".

"ГПУ вивчить, яким чином кваліфікувати такі діяння Януковича - або ст. 353 ККУ (самовільне присвоєння владних повноважень), або ст. 366 (службове підроблення), чи взагалі - черговий епізод ст. 111 ККУ (державна зрада)", - написав Єнін.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ завдяки Генпрокуратурі Росії отримала дані ще про 291 прокурора-зрадника.

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Зокрема, за словами Луценка, відповідну інформацію він отримав з офіційного листа від Генпрокуратури РФ, в якому та інформує про підписання Януковичем у березні 2014 року в місті Ростов-на-Дону «указу» про виведення із громадянства Україна працівників прокуратури Криму.

Таким чином, як заявив Луценко, «завдяки офіційному листу ГП РФ українські слідчі отримали беззаперечний доказ вини 229 колишніх українських прокурорів, яким уже оголошено про підозру», а також додатково отримала «всі дані ще про 291 зрадника».

Луценко також зазначив, що мусить розчарувати і ГП РФ, і Януковича, адже «на справжньому указі президента України, крім підпису, має бути державна печатка». «Її Янукович, на щастя, вкрасти забув», — написав Луценко.