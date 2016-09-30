Після втечі до Ростова "баклан" Янукович хотів вивести з громадянства 590 прокурорів, але забув печатку – Луценко

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Генпрокуратури України Юрій Луценко.

Він розповів, що отримав листа, в якому генпрокуратура РФ обурюється через кримінальні переслідування за держзраду прокурорів АР Крим. Так, Луценку повідомили, що у березні 2014 у Ростові-на-Дону Янукович підписав "указ" про вихід з громадянства України 590 осіб прокурорського складу.

Читайте такожПрокуратура АР Крим відкрила кримінальні провадження за результатами виборів до Держдуми РФ на окупованому півострові

"Завдяки офіційному листу ГПУ РФ українські слідчі отримали беззаперечний доказ вини 229 колишніх українських прокурорів, яким вже оголошено про підозру. Також ми тепер маємо всі дані ще про 291 зрадника. З огляду на це я підписав подяку начальнику управління ГПУ РФ І. Каминіну", - йдеться у повідомленні генпрокурора.

Крім того, продовжив Луценко, під час підписання "указу" Янукович не поставив на ньому печатку, тому документ недійсний.

"Двічі несудимий екс-президент Янукович пробує підвищити свій воровський статус. Від простого баклана він намагається піднятися до козирного фраєра. Але щоб фуфло гнати, треба мізки. Мушу розчарувати і ГПУ РФ, й зальотного шулєра - на справжньому указі президента України, крім підпису, має бути державна печатка. Її Янукович, на щастя, вкрасти забув", - написав Луценко.