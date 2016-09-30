Гройсман: на 11 грудня ми зможемо вийти на вибори в об'єднаних громадах

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі Львівської обласної державної телерадіокомпанії, повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету Міністрів України.

"Я думаю, що на 11 грудня ми зможемо вийти на вибори в об'єднаних громадах", - сказав він.

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Голова уряду зауважив, що питання призначення виборів у територіальних громадах, що об'єдналися, мало бути вирішене Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ спільно з ЦВК. "Не спромоглися вирішити без мого втручання. Я втрутився. І ми з Центральною виборчою комісією знайшли формат рішення. В понеділок ми вже приймемо необхідне рішення", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ЦВК звернулася до Кабінету міністрів щодо перерозподілу видатків на проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів об’єднаних територіальних громад. Чинним законодавством не передбачений механізм перерахування коштів із резервного фонду місцевим бюджетам, що унеможливлює перерахування коштів із державного бюджету місцевим бюджетам для територіальних виборчих комісій. У зв’язку з цим Комісія звернулася до Кабміну щодо зменшення на 30 млн грн обсягу видатків за програмою фінансування проведення перших виборів у об’єднаних територіальних громадах та, відповідно, збільшення субвенції місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Нагадаємо, ЦВК призначила на неділю, 11 грудня 2016 року, вибори в 41 об’єднаній територіальній громаді. Початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів оголошено з 22 жовтня. Попередньо було призначено та проведено 184 перших місцевих виборів, у тому числі в 104 сільських, 54 селищних, 26 міських радах об’єднаних територіальних громад, отже, загальна кількість перших місцевих виборів становить 225.