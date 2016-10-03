Посол Нідерландів прибула "на килим" до МЗС РФ у справі МН17

Про це повідомляє ТАСС.

Читайте такожРакета, що знищила МН17, була завезена з Росії – слідство

Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що посол Нідерландів буде викликана "для додаткового роз'яснення причин неприйняття в Росії методів роботи спільної слідчої групи, які ведуть розслідування у неправильному напрямку".

Як повідомляв УНІАН, через критику Росією результатів розслідування Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи «Боїнга» рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс вранці в п'ятницю викликав посла РФ в Нідерландах Олександра Шульгіна.

«Замість того, щоб очорнювати результати розслідування і сіяти сумніви, і взявши до уваги докази, Росія повинна поважати представлені результати», – зазначив Кундерс.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в доповіді міжнародної групи за результатами розслідування катастрофи МН17 немає доказів провини Росії. Також в МЗС Росії прокоментували звіт Об'єднаної слідчої групи про катастрофу Boeing 777 на Донбасі, назвавши "упередженими" докази про причетність РФ до загибелі рейсу.

Міністерство закордонних справ РФ і Міністерство оборони РФ поставили під сумнів професіоналізм і незалежність результатів розслідування. Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовиками території Донбасу.

У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п'яти країн – Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.