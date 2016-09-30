Нідерланди викликали "на килим" посла Росії через критику слідства щодо MH17

Як повідомляють нідерландські ЗМІ, через критику Росією результатів розслідування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс вранці в п’ятницю викликав посла Росії в Нідерландах Олександра Шульгіна.

«Замість того, щоб очорнювати результати розслідування та сіяти сумніви, і взявши до уваги переконливі докази, Росія повинна поважати представлені результати», – сказав Кундерс.

Він закликав Росію продовжувати повністю співпрацювати зі слідством та подальшим судовим переслідуванням, як про це йдеться в Резолюції 2166 Ради Безпеки ООН.

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Також у МЗС Росії прокоментували звіт Об'єднаної слідчої групи про катастрофу Boeing 777 на Донбасі, назвавши "упередженими" докази про причетність РФ до загибелі рейсу.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольною бойовикам території Донбасу.