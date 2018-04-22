Ющенко переніс дату позачергових виборів до ВР

Президент переніс дату позачергових виборів до ВР на 14 грудня. Про це Глава держави повідомив після засідання РНБО. «Задля нормальної підготовки до виборів я прийняв рішення перенести термін голосування на 14 грудня 2008 року», – сказав Президент.

Він висловив жаль з приводу того, що виконання Указу, яким вибори було призначено на 7 грудня, було зірвано, повідомляє прес-служба голови держави.

«Мені прикро констатувати, що Указ, який назначив проведення позачергових виборів до українського парламенту на 7 грудня, сьогодні не виконаний, не виконаний Прем`єр-міністром і урядом», – сказав Президент. Віктор Ющенко акцентував на тому, що вибори було призначено у чіткій відповідності до Конституції. Відтак, ініційовані БЮТ блокування призначених указом парламентських виборів, нефінансування цих виборів, рейдерські атаки на суди є деструктивною політикою, яка жодним чином не сприяє стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні.

«Важко прокоментувати логіку поведінки цієї політичної сили», - сказав Президент.

«З огляду на ту ситуацію, яка унеможливила проведення виборів до українського парламенту 7 грудня, РНБО вважає неприйнятними спроби керівництва уряду зірвати проведення дострокових парламентських виборів», - повідомив Віктор Ющенко.

За результатами обговорення на РНБО Президент своїм указом вирішив відновити роботу парламенту VI скликання на декілька днів. Таким чином, парламенту надано можливість ухвалити пакет законопроектів, спрямованих на мінімізацію наслідків світової фінансової кризи для української економіки. При цьому Президент висловив сподівання, що Верховна Рада зможе консолідуватися при прийнятті цих законодавчих рішень.

«Завтра покаже, хто підбурює ситуацію, хто дбає про врегулювання всіх чутливих і гострих моментів, потрібних для вирішення як політичної, так і економічної кризи», - вважає Глава держави.

Він також висловив сподівання, що робота парламенту в ці дні буде спрямована на нормалізацію політичної ситуації, зокрема фінансування виборчої кампанії та розблокування роботи ЦВК.

Указ Президента від 20 жовтня ц.р. №952 «Про зупинення дії Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року №911» 21 жовтня було оприлюднено в спеціальному випуску інформаційного бюлетеня «Офіційнй вісник Президента України».

Текст указу наводимо повнісю:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 952/2008

Про зупинення дії Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року №911

З метою забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, здійснення невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України, ураховуючи пропозицію Ради національної безпеки і оборони України, постановляю:

1. Зупинити дію Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року №911 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

20 жовтня 2008 року

Також у цьому номері видання опубліковано Указ Глави держави від 20 жовтня ц.р. №951 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року «Про суспільно-політичну ситуацію в Україні та виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України».

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України на своєму засіданні 20 жовтня вирішила:

1. Визнати незадовільним стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 жовтня 2008 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення конституційних виборчих прав громадян України під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України», введеного в дію Указом Президента України від 13 жовтня 2008 року №923.

2. Ураховуючи необхідність забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян під час проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, а також нагальну потребу у здійсненні невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України, прийняття відповідних законів із цих питань, запропонувати Президентові України розглянути питання щодо зупинення дії Указу Президента України від 9 жовтня 2008 року №911 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів».

3. Звернутися до всіх політичних сил України із закликом діяти виключно в межах Конституції та законів України, виходити у своїй діяльності з необхідності забезпечення реалізації конституційних прав громадян, захисту національних інтересів України, досягнення єдності та консолідації українського суспільства.

За матеріалами офіційного інтернет-представництва Президента України