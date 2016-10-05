Янукович у часи президентства діяв на користь Росії, йдеться про державну зраду - ГПУ

Такого висновку дійшли слідчі Генпрокуратури, повідомили у пресс-службі відомства.

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"Діяльність Віктора Януковича на посаді президента України була підпорядкована інтересам Російської Федерації у питаннях, які стосуються національної безпеки, про що свідчать підписані ним укази, призначення на ключові посади осіб із російським громадянством, тощо. Відповідно, діяльність Віктора Януковича кваліфікується за ст. 255 (створення злочинної організації) та ст. 111 (державна зрада) Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що дії Віктора Януковича розглядаються за наступними напрямками: умисні діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.