Янукович і його посіпаки вкрали за 2 роки $40 мільярдів - заступник генпрокурора
У часи режиму екс-президента Віктора Януковича по всій території України були організовані злочинні схеми по розкраданню грошей.
Про це в ефірі Эспрессо.TV заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін.
Він розповів, яким чином за два роки режиму Януковича президенту і його поплічникам вдалося вкрасти у держави один річний бюджет, або $40 мільярдів.
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"Значна кількість фінансових операцій у часи Януковича здійснювалася фактично у всіх можливих і неможливих сферах господарської діяльності: в освіті, культурі, охороні здоров'я. Вони реалізовувалися через так звані фінансові майданчики. Тільки лише по території Дніпропетровської області протягом кожного місяця видобувалося готівкою близько 2 мільярдів гривень", - зазначив Єнін.
За його словами, після цього гроші переводилися в валюту і відправлялися за кордон.