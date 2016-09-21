Янукович і його посіпаки вкрали за 2 роки $40 мільярдів - заступник генпрокурора

Про це в ефірі Эспрессо.TV заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

Він розповів, яким чином за два роки режиму Януковича президенту і його поплічникам вдалося вкрасти у держави один річний бюджет, або $40 мільярдів.

Читайте такожЛуценко розповів, як Янукович створив державну організацію мафіозну

"Значна кількість фінансових операцій у часи Януковича здійснювалася фактично у всіх можливих і неможливих сферах господарської діяльності: в освіті, культурі, охороні здоров'я. Вони реалізовувалися через так звані фінансові майданчики. Тільки лише по території Дніпропетровської області протягом кожного місяця видобувалося готівкою близько 2 мільярдів гривень", - зазначив Єнін.

За його словами, після цього гроші переводилися в валюту і відправлялися за кордон.