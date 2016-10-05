Комітет ВР підтримав проект закону, який унеможливлює втечу депутатів за кордон – нардеп

22:10, 05 жовтня 2016
Політика
607 0

Депутат, щодо якого є подання Генпрокуратури, стає невиїзним.

Ілюстрація / REUTERS

Комітет верховної Ради з питань закордонних справ підтримав законопроект, який перешкоджає втечі за кордон депутатів, щодо яких подання ГПУ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Вадим Денисенко.

Читайте такожЗМІ: екс-голову Київської ОДА Мельничука знайшли на території Лаври

"Згідно з проектом, якщо Генпрокуратура дає подання на депутата, він стає невиїзним на період розгляду цього питання в Раді (час обговорення чітко регламентований). Проти виступили представники Опоблоку і радикали. Представник "Батьківщини" утримався", - написав Денисенко. 

Нагадаємо, однією з останніх гучних справ про нардепів-утікачів є історія автора "газової схеми" Онищенка, який нині переховується в Лондоні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter