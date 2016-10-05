Комітет ВР підтримав проект закону, який унеможливлює втечу депутатів за кордон – нардеп

Комітет верховної Ради з питань закордонних справ підтримав законопроект, який перешкоджає втечі за кордон депутатів, щодо яких подання ГПУ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Вадим Денисенко.

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"Згідно з проектом, якщо Генпрокуратура дає подання на депутата, він стає невиїзним на період розгляду цього питання в Раді (час обговорення чітко регламентований). Проти виступили представники Опоблоку і радикали. Представник "Батьківщини" утримався", - написав Денисенко.

Нагадаємо, однією з останніх гучних справ про нардепів-утікачів є історія автора "газової схеми" Онищенка, який нині переховується в Лондоні.