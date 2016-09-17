У ГПУ розраховують на прецедент для екстрадиції Онищенка

Про це заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

При цьому Єнін не уточнив ні імені, підозрюваного, ні справи, у якій він фігурує.

"Можу сказати, що протягом найближчих кількох тижнів ми очікуємо екстрадицію в Україну одного з наших громадян, якого ми підозрюємо у скоєнні злочину. Це буде першим прецедентом екстрадиції нашого співвітчизника з Туманного Альбіону", - сказав Єнін.

Він акцентував на тому, що це створить правовий прецедент для подальшої екстрадиції збіглого народного депутата Олександра Онищенка.

"Знаючи те, що Велика Британія є країною прецедентного права, цей випадок, безумовно, послужить на користь того, щоб видати нам також і Олександра Онищенка. Не хотів би називати конкретне ім'я, це таємниця слідства. Як тільки його екстрадують, ми дамо коментарі", - зазначив заступник голови ГПУ.

Як повідомлялося, зараз Інтерпол перевіряє наявність політичної складової у справі Онищенка, рішення, можливо, буде прийнято в жовтні.

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Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяла шкоду державі к розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування». Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Олександр Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. Але до того він, користуючись депутатською недоторканністю, виїхав з України. Зараз Онищенко, за останніми даними, перебуває в Лондоні.

НАБУ двічі викликало його на допит як підозрюваного, проте він жодного разу не з'явився.

9 серпня Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати депутата Онищенка з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. 10 серпня Онищенка було оголошено у всеукраїнський розшук.

16 вересня в НАБУ повідомили про передачу в Інтерпол документів щодо оголошення Онищенка в міжнародний розшук.