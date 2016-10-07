"Хто почав війну?": депутат від "Опоблоку" насилу вимовив, що Росія - агресор (відео)

Це сталося в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

Павленко заявив, що від української влади у першу чергу залежить закінчення війни на Донбасі. На це ведучий ток-шоу Сергій Іванов запитав у депутата: "Хто почав війну?".

"Хто почав війну? Ну очевидно…", - сказав Павленко і не зміг продовжити далі, засміявшись. Коли у студії зчинився галас, депутат сказав, що зможе відповісти на це питання.

"Є агресія Російської Федерації в Україні, є анексований Крим Російською Федерацією, і є сьогодні російська агресія на Донецьку і Луганську області", - сказав нарешті Павленко.

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Нагадаємо, Верховна Рада відхилила законопроект щодо заборони чи обмеження використання медійної продукції держави-агресора та гастролей російських артистів, які не засудили окупацію РФ території України.