Рада відмовилася заборонити гастролі російських артистів, що підтримують окупацію території України

Як свідчать дані на сайті парламенту, за відповідний законопроект №4303 проголосували лише 174 депутата при 226 мінімально необхідних.

Законопроектом пропонувалося встановити особливості проведення заходів гастролерів, пов’язаних з державою-агресором.

Передбачалося, зокрема, що гастролі таких артистів можуть проводитись в Україні лише за умови, що вони до початку відповідного заходу нададуть організаторам письмову заяву про засудження окупації території України державою-агресором.

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У випадку проведення такого гастрольного заходу з порушенням вимог передбачалося притягнення організатора до адміністративно-господарської відповідальності у формі накладення штрафу в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати на момент вчинення правопорушення, помноженої на максимальну кількість глядачів, на яку розрахований відповідний зал або майданчик, в якому відбувся захід. При цьому отриманий організатором гастрольного заходу дохід внаслідок його проведення з порушенням вимог мав би вилучатися за рішенням суду до державного бюджету України.

Вимогу про засудження окупації території України державою-агресором для виступу в Україні пропонувалося розповсюдити й на творчих працівників, членів художнього, артистичного персоналу театру, які є громадянинами держави-агресора. Особам з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, пропонувалося повністю заборонити участь у виставах та театральних постановках на території України. Штрафувати театри за порушення цих норм мали б у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожний випадок.

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Крім того, документом пропонувалося заборонити трансляцію музичних творів, вперше оприлюднених після 1 січня 2014 року, принаймні один з авторів (співавторів) або виконавців (співвиконавців) яких включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, або є громадянином держави-агресора, який публічно не висловлювався про засудження окупації території України.

Рада також відмовилася направити законопроект на повторне перше читання та від повершення його авторам на доопрацювання, після чого двічі відмовилася повернутися до його розгляду знову.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на знак протесту проти повної непідтримки законопроекту голова комітету ВР із питань культури й духовності Микола Княжицький, який був одним з його авторів, покинув сесійну залу.

Документ був ініційований 6 депутатами з фракції "Народний фронт", двома з "Блоку Петра Порошенка", одним з "Самопомочі" та позафракційним Дмитром Ярошем.