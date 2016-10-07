Українці подали до ЄСПЛ вже 2 тисячі індивідуальних скарг проти Росії – Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Міністр нагадав, що в рамках системи безоплатної правової допомоги було вирішено створити "великий проект, який би допомагав українським громадянам подавати індивідуальні скарги проти російського агресора".

Читайте такожСуд у Страсбурзі може почати процес у справі російської агресії на Донбасі вже в 2017 році - Петренко

"Понад дві тисячі індивідуальних скарг українських громадян зараз подані до Європейського суду з прав людини. І ми будемо продовжувати надавати їм юридичну допомогу в кожній із цих справ, щоби зафіксувати в кожному маленькому випадку велике порушення прав людини з боку Російської Федерації й особисто тієї особи, яка винна в цих злочинах – президента Росії Путіна", – сказав Петренко.