Рішення ЄСПЛ змусило російський суд скасувати арешт двох фігурантів "болотної справи"

16:37, 05 жовтня 2016
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Президія Верховного суду Росії погодилася з рішенням Європейського суду з прав людини визнати незаконним арешт і утримання під вартою двох фігурантів справи про масові заворушення на Болотній площі в Москві.

Полиция силой разогнала акцию протеста в Москве в 2012 году / REUTERS

"Постанова Басманного районного суду від 9 серпня 2012 року і всі наступні постанови скасувати", - оголосив рішення голова колегії президії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

24 лютого 2014 року Замоскворецький суд Москви призначив вісьмом фігурантів "болотної справи" покарання від 3 років і 3 місяців умовно до 4 років колонії. В даний час Гущин Ілля і Артем Савелов вже відбули терміни покарання.

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17 вересня 2015 року ЄСПЛ виніс перше рішення за скаргою засуджених по "болотному справі", в якому визнав порушеними права трьох засуджених - Артема Савелова, Іллі Гущина, а також Леоніда Ковязіна, і зобов'язав Росію виплатити Савелову 3 тис. євро, а Ковязину і Гущину - по 2 тис. євро.

Всі троє скаржилися в Страсбурзький суд на невмотивованість рішень про їх арешт. Крім того, Савелов заявив про порушення термінів розгляду його скарг на арешт.

4 жовтня цього року ЄСПЛ назвав розгін мітингу на Болотній площі порушенням права громадян на свободу зборів, а судові процеси над його учасниками несправедливими. Це, на думку юристів, може спричинити за собою перегляд цієї кримінальної справи.

6 травня 2012 року узгоджені з владою хода по Великій Якиманці і мітинг на Болотній площі переросли в зіткнення з поліцією. Згодом більше 400 демонстрантів було затримано, а слідчі порушили кримінальну справу про масові заворушення.

Фігурантами так званої "болотної справи" стали 35 осіб. 12 з них вже вийшли на свободу, 13 людей потрапили під амністію. Досі відбувають покарання Олексій Гаскаров, Леонід Развозжаєв, Сергій Удальцов, Дмитро Ишевский та Іван Непомнящий.

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