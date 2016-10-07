ЦВК призначила на 18 грудня перші вибори у 143 об’єднаних громадах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

«Розглянувши звернення низки обласних державних адміністрацій щодо прийняття комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв’язку з утворенням об’єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також порядку призначення перших місцевих виборів та призначила на неділю, 18 грудня 2016 року, вибори у 143 об’єднаних територіальних громадах», - йдеться у повідомленні.

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При цьому ЦВК оголосила з 29 жовтня початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЦВК призначила на 11 грудня вибори у 41 об’єднаній територіальній громаді.