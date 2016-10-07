ЄС готовий розглянути санкції проти "обраних" в Криму депутатів Держдуми РФ

Про це в п'ятницю в Брюсселі після завершення двосторонніх консультацій із ЄС повідомили заступник міністра юстиції України Сергій Петухов та перший заступник глави Мінінформполітики України Еміне Джапарова, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Вони готові розглянути доповнення до персонального переліку тих, хто був обраний у Держдуму, тому що ці люди, окрім того, що були обрані, безпосередньо приймали участь у створенні ситуації, яка є в Криму. Санкції, які заборонять їм подорожі до ЄС, будуть адекватною реакцією, щоби виключити можливість будь-яких офіційних візитів цих людей як представників РФ на будь-якому рівні", - сказав Петухов.

Джапарова деталізувала, що йдеться про 7 депутатів, до двох із яких - Михайла Шеремети та Наталії Поклонської - санкції вже застосовані.

"Наш головний акцент був у тому, що РФ буде намагатися їх використати як агентів впливу. Ми розуміємо, що вони будуть їх возити до різних міжнародних інституцій, на конференції для того, щоби вони були таким собі "голосом Криму" й щоби показати свою "картинку" Криму. Через це ми просимо врахувати, що, з нашої точки зору, ці люди так само мають потрапити до списку осіб, яким буде заборонений в'їзд до країн ЄС", - наголосила Джапарова.

Як повідомляв УНІАН, депутати Європейського парламенту направили на адресу Високого представника ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президента Європейської комісії Федеріки Могеріні листа з вимогою застосувати санкції стосовно незаконно "обраних" до Державної думи РФ так званих депутатів від Криму.