Єльченко розповів, чого очікувати Україні від нового генсека ООН (відео)
Новий генсек ООН, яким, імовірно, стане Антоніо Гутерреш, зможе повернути керівникові організації ті якості, яких не вистачало протягом останніх років, в тому числі й щодо ситуації на Донбасі.
Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, в ефірі "Голосу Америки".
Він зазначив, що Гутеррреш користувався симпатіями від самого початку, вісі шість раундів голосування.
Також Єльченко розповів, що ймовірний новий генсек ООН неодноразово зустрічався з представниками України.
"На всіх цих зустрічах він (Гутерреш - Ред.)уважно вислуховував усі наші аргументи, його реакція була дуже до нас прихильною. Він прекрасно розуміє, що у нас відбувається", - наголосив Єльченко.
Раніше УНІАН повідомляв, що Рада безпеки ООН за підсумками першого голосування рекомендуватиме на посаду наступного генсека ООН Гутерреша. Екс-прем'єр Португалії має всі шанси стати новим генеральним серетарем ООН.