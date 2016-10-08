Єльченко розповів, чого очікувати Україні від нового генсека ООН (відео)

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, в ефірі "Голосу Америки".

Він зазначив, що Гутеррреш користувався симпатіями від самого початку, вісі шість раундів голосування.

Також Єльченко розповів, що ймовірний новий генсек ООН неодноразово зустрічався з представниками України.

"На всіх цих зустрічах він (Гутерреш - Ред.)уважно вислуховував усі наші аргументи, його реакція була дуже до нас прихильною. Він прекрасно розуміє, що у нас відбувається", - наголосив Єльченко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада безпеки ООН за підсумками першого голосування рекомендуватиме на посаду наступного генсека ООН Гутерреша. Екс-прем'єр Португалії має всі шанси стати новим генеральним серетарем ООН.