Посол попередив про наслідки для ПАРЄ у разі повернення російської делегації (відео)

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, передає "5 канал".

"З точки зору загальнодипломатичної ситуації, з точки зору міжнародного фронту – якщо все-таки, правдами й неправдами, вдасться росіянам наступного року повернутися, не виконавши при цьому вимоги резолюцій, а ще й змусивши Асамблею змінитися заради росіян, то це буде ескалацією кризи самої Асамблеї, її дискредитації. Ми навчилися воювати з росіянами на різних фронтах, але сама Асамблея від такого кроку втратить свій статус авторитетної міжнародної інституції. Ми вважаємо, що якраз сама Асамблея несе основні ризики від повернення росіян", – зазначив Кулеба.

Читайте такожНардеп назвав імена лобістів Росії у ПАРЄЯк повідомлялося, 10 жовтня президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, відкриваючи осінню сесію ПАРЄ, заявив, що асамблея має зробити все необхідне для повернення до пленарної зали представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

"Я переконаний, що ситуація, коли одна з країн-членів, Росія, не присутня на Асамблеї, не йде нікому на користь. Ні нашій асамблеї, ні Росії, ні іншим 46 країнам-членам. Після того, як я був обраний президентом ПАРЄ, я зробив кроки для відновлення діалогу з російським парламентом", - заявив президент ПАРЄ.

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