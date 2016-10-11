У Франції не впевнені щодо проведення саміту "нормандської четвірки" - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на французьке дипломатичне джерело.

"Має бути реальний прогрес між тим, що зараз і буде потім, також лідери мають дати згоду, тому ми не можемо підтвердити, що зустріч відбудеться", - сказав співрозмовник.

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Як повідомляв УНІАН, Україна станом на 11 жовтня поки не отримувала формального запрошення на саміт "нормандської четвірки".

Нагадаємо, за словами посла Росії у Франції Олександра Орлова лідери Росії, Франції та Німеччини проведуть зустріч у Берліні в "нормандському форматі" 19 жовтня.

Вечеря, у ході якої сторони обговорять ситуацію в Україні, відбудеться на запрошення канцлера Ангели Меркель.