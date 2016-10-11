Україна не отримувала формального запрошення на саміт "нормандської четвірки" – прес-служба Порошенка

Про це йдеться в переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби Адміністрації президента України щодо проведення відповідного саміту.

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Зазначається, що під час останніх контактів президента України Петра Порошенка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом опрацьовувалися різні дати проведення саміту в Берліні.

"Станом на 11 жовтня українська сторона поки не отримувала формального запрошення на саміт "нормандської четвірки", - підкреслюють у прес-службі.

Нагадаємо, за словами посла Росії у Франції Олександра Орлова лідери Росії, Франції та Німеччини проведуть зустріч у Берліні в "нормандському форматі" 19 жовтня.

Вечеря, у ході якої сторони обговорять ситуацію в Україні, відбудеться на запрошення канцлера Ангели Меркель.

Раніше DT.UA писало, що зустріч лідерів нормандської четвірки 19 жовтня стала можливою через наполегливе прохання Меркель. Президенти Франції Франсуа Олланд, України Петро Порошенко і Росії Володимир Путін вже дали згоду.