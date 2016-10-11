Україна жорстко поставила питання про зрив бойовиками розведення сил на Донбасі - прес-секретар Кучми

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook за підсумками сьогоднішньої відеоконференції контактної групи.

"Українська сторона жорстко поставила питання про зрив Рамкового рішення про розведення сил і засобів з боку ОРЛО, зокрема, в районі Станиці Луганської, а також про недотримання «режиму тиші» і взятих на себе зобов'язань у рамках Мінських домовленостей з боку ОРДЛО", - заявила прес-секретар Кучми.

Також вона зазначила: "Ми наполягаємо на постійному моніторингу в місцях розведення сил і засобів спостерігачами СММ ОБСЄ".

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні у Мінську 5 жовтня сторони домовилися продовжувати реалізацію Рамкового рішення про розведення сил і засобів від лінії розмежування в районі Петрівського і Станиці Луганської.

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Ще раніше, 1 жовтня, розведення сил відбулося у Золотому. Пізніше, 7 жовтня, сили були відведені у Петрівському.

Сьогодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про відсутність гарантій безпеки в районі Петрівського і Богданівки.

10 жовтня прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що в зоні відведення військ у районі Петрівського проведено розмінування місцевості.

На 9 жовтня було заплановано відведення сил поблизу Станиці Луганської, однак через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення військ поблизу Станиці Луганської.