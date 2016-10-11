Тристороння контактна група проводить відеоконференцію за участю представників ОРДЛО - прес-секретар Кучми

Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Зараз проходить відеоконференція Тристоронньої контактної групи з участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей», - сказала прес-секретар Кучми.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактної групи Мартін Сайдик на брифінгу за підсумками засідання контактної групи в Мінську сказав, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 26 жовтня.

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На попередньому засіданні у Мінську сторони домовилися продовжувати реалізацію Рамкової рішення про розведення сил і засобів від лінії розмежування в районі Петровського і Станиці Луганської. Ще раніше, 1 жовтня, розведення сил сталося Золотом. Пізніше, 7 жовтня, сили були відведені в Петровському.

Сьогодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про відсутність гарантій безпеки в районі Петровського і Богданівки.

10 жовтня прес-секретар Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що в зоні відводу військ в районі Петровського проведено розмінування місцевості.

На 9 жовтня був запланований відведення сил поблизу Станиці Луганської, однак через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення військ поблизу Станиці Луганської.