Розенко розповів, коли в Україні можливе підвищення пенсійного віку

В Україні не будуть підвищувати пенсійний вік. Про це в ефірі «112 каналу» заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

За його словами, для підвищення пенсійного віку в країні, для початку необхідно збільшити тривалість життя населення на 7-10 років. Поміж тим, як наголосив Розенко, вимог підвищувати пенсійний вік немає і в меморандумі МВФ, тож Кабмін не буду вносити зміни щодо цього питання.

Читайте такожМінсоцполітики наразі не бачить можливостей для скасування оподаткування пенсій«Ну, можливо, десь колись, в якійсь далекій перспективі, якась наступна влада або наступний уряд додумаються до питань дискусії в суспільстві щодо підвищення пенсійного віку. Я вважаю, що ця дискусія недоречна до того моменту, поки ми серйозно не піднімемо якість життя, а саме тривалість життя. Тільки коли ми приблизно на 7-10 років збільшимо тривалість життя, можна аргументувати і переконувати суспільство, що тривалість життя збільшується, тому треба збільшувати тривалість життя працездатного. Тобто на сьогоднішній день питання підвищення пенсійного віку знято з порядку денного. Цього питання немає в меморандумі з МВФ, немає наших зобов'язань щодо підняття пенсійного віку і очевидно, що уряд не буде жодним чином вносити ідей щодо підняття пенсійного віку в цьому році», - зазначив Розенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір провести перерахунок пенсій, розмір яких складає від 1 300 гривень до 3 000 гривень, в кінці поточного року, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенко.

"Ми зараз розробляємо програму осучаснення пенсій. Адже пенсії від 1 300 гривень до 3 000 гривень не підвищувалися останні 3-4 роки. Ми зараз шукаємо ресурс для того, щоб з жовтня-листопада провести осучаснення для цих категорій громадян", - цитує Розенко прес-служба.