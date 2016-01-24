Порошенко: пенсійний вік найближчим часом не підвищуватиметься

Пенсійний вік в Україні найближчим часом не підвищуватиметься, оскільки в державі складна соціальна ситуація.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Можу наголосити на тому, що я попросив (у директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард під час зустрічі в Давосі - УНІАН), щоб в пенсійній реформі прибрали вимогу щодо підвищення пенсійного віку, враховуючи ту складну соціальну ситуацію, в якій опинилась Україна», - заявив він.

«Ми знайшли цей компроміс (з МВФ - УНІАН), нам пішли назустріч, тому що ми продемонстрували прогрес в інших напрямках», - додав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, МВФ вимагав від української влади підвищити пенсійний вік до 65 років.