Без реалізації політичної частини "Мінська-2" врегулювання на Донбасі не буде - Путін

16:01, 12 жовтня 2016
Політика
3880 0

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що без реалізації політичної частини Мінська-2 врегулювання на Донбасі не буде.

Президент Росії Володимир Путін / REUTERS

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на форумі «Росія кличе».

Читайте такожБезсмертний пропонує шукати альтернативу Мінським угодам

«Весь час посилаються, що всього цього (політичної частини Мінська-2 – УНІАН) не можна зробити, оскільки в зоні конфлікту на Донбасі перестрілки йдуть. Але от 9 вересня «ополчення» Донбасу в односторонньому порядку заявило про те, що вони навіть не відповідатимуть на обстріл з боку українських Збройних сил. Ну і чого?» - сказав Путін.

«Нам весь час за цим говорили, що за цим одразу будуть якісь дії у політичній сфері. Але нічого не відбувається», - вважає Путін.

Він поскаржився, що Україна не йде на «прямі контакти» з бойовиками.

«Якщо хтось дійсно хоче виконання цих угод, потрібно впливати на всі сторони цього конфлікту, перш за все на «київську владу». Що заважає, я не розумію. Без виходу на політичні домовленості нічого не буде просуватися», - впевнений президент РФ.

«Сто разів говорив, що ми не можемо за «київську нинішню владу» внести зміни до Конституції, що є ключовим чинником», - наголосив Путін.

Читайте також"Треба ставити питання руба": Кучма заявив, що грати в піддавки з бойовиками більше не можна

«Ми не можемо за «київську владу» імплементувати вже ухвалений Радою закон про особливий статус управління на Донбасі, він же не реалізується досі, хоча написано в Мінських угодах у найкоротші терміни це зробити», - сказав Путін.

«Я ж не можу за президента України підписати ухвалений Радою закон про амністію», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Франції Франсуа Олланд заявив, що невиконання Мінських домовленостей призведе до створення замороженого конфлікту на сході України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter