Без реалізації політичної частини "Мінська-2" врегулювання на Донбасі не буде - Путін

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав на форумі «Росія кличе».

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«Весь час посилаються, що всього цього (політичної частини Мінська-2 – УНІАН) не можна зробити, оскільки в зоні конфлікту на Донбасі перестрілки йдуть. Але от 9 вересня «ополчення» Донбасу в односторонньому порядку заявило про те, що вони навіть не відповідатимуть на обстріл з боку українських Збройних сил. Ну і чого?» - сказав Путін.

«Нам весь час за цим говорили, що за цим одразу будуть якісь дії у політичній сфері. Але нічого не відбувається», - вважає Путін.

Він поскаржився, що Україна не йде на «прямі контакти» з бойовиками.

«Якщо хтось дійсно хоче виконання цих угод, потрібно впливати на всі сторони цього конфлікту, перш за все на «київську владу». Що заважає, я не розумію. Без виходу на політичні домовленості нічого не буде просуватися», - впевнений президент РФ.

«Сто разів говорив, що ми не можемо за «київську нинішню владу» внести зміни до Конституції, що є ключовим чинником», - наголосив Путін.

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«Ми не можемо за «київську владу» імплементувати вже ухвалений Радою закон про особливий статус управління на Донбасі, він же не реалізується досі, хоча написано в Мінських угодах у найкоротші терміни це зробити», - сказав Путін.

«Я ж не можу за президента України підписати ухвалений Радою закон про амністію», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Франції Франсуа Олланд заявив, що невиконання Мінських домовленостей призведе до створення замороженого конфлікту на сході України.