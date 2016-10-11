Олланд про виконання "Мінська": спочатку - вибори на Донбасі, потім Україна поверне контроль над кордоном

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок у Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, відповідаючи на запитання щодо стану виконання Мінських домовленостей.

«Я готовий у рамках «нормандського формату» просуватися вперед, щоб повністю виконати Мінські домовленості, інакше це буде заморожений конфлікт», – сказав Олланд.

Президент Франції наголосив, що головною метою Мінських домовленостей є встановлення миру, відновлення територіальної цілісності України.

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«Але для цього необхідно провести вибори, необхідно забезпечити цей процес. І вже на завершення цього процесу уряд, українська влада могли б повернути контроль над своїми кордонами. Іншими словами, Мінський процес – це серія етапів, і необхідно дотримуватися кожного. Насамперед, це припинення вогню, безпека, конфіскація зброї, а потім необхідно провести вибори», – деталізував він.

На переконання Олланда, до цього процесу, окрім української влади, повинна бути залучена «російська сторона, тому що вона має вплив на керівників Східних регіонів».

«Це також стосується Німеччини та Франції, тому що ми були присутніми під час підписання Мінських домовленостей», – пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, лідери Франції, Німеччини і РФ проведуть зустріч у Берліні в «нормандському форматі» 19 жовтня. Про це в інтерв'ю радіостанції Europe1 сказав посол РФ у Франції Олександр Орлов. Вечеря, в ході якої сторони обговорять ситуацію в Україні, відбудеться на запрошення Меркель. Того ж дня планувалася окрема зустріч Олланда і президента РФ Путіна в Парижі.

Сьогодні в Адміністрації президента України заявили, що Україна поки не отримувала формального запрошення на саміт «нормандської четвірки».

Раніше президент України Петро Порошенко назвав умови, за яких можливе проведення виборів на окупованому Донбасі, серед яких - реалізація Росією положень Мінських домовленостей, що стосуються безпеки, розгортання поліцейської місії ОБСЄ й відновлення контролю України над кордоном на Донбасі.