КСУ відмовився розглядати перейменування Дніпропетровська

Про це повідомили у прес-службі КСУ.

Зазначається, що КСУ на засіданні розглядав питання про відкриття конституційного провадження у справі за поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України постанови Верховної Ради України "Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області".

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Суд прийняв рішення про відмову у відкритті конституційного провадження, йдеться у повідомленні на сайті КСУ.

Нагадаємо, 19 травня Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро.

15 червня до Конституційного суду надійшло подання 48 народних депутатів щодо цього перейменування. Депутати просили суд перевірити конституційність постанови Верховної Ради про перейменування Дніпропетровська у зв’язку з порушенням встановленої Конституцією процедури її розгляду та ухвалення.

Назву "Дніпропетровськ" місто у 1926 році отримало за назвою ріки та на честь партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР – Г.І. Петровського, який згодом став одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років. "Назва несе у собі символіку комуністичного режиму і, згідно з законом, має бути змінена", - йшлося в пояснювальній записці до постанови.

1 червня постанову підписав голова Верховної Ради Андрій Парубій.