НАЗК назвало кінцеву дату подання електронних декларацій

Про це говориться у заяві, розміщеній на сайті агентства.

"Останнім часом у засобах масової інформації з’являється інформація стосовно різних дат подання е-декларації", - зауважує НАЗК.

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"Відповідно до пункту 2 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» у 2016 році службові особи, які на день початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно зі статтею 50 Закону займають відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов’язані подати щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днів після початку роботи системи", - наводяться у заяві норми закону.

"Офіційним початком роботи системи електронного декларування є 1 вересня 2016 року (згідно з рішенням Національного агентства від 18 серпня 2016 р. №1). Таким чином, для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, останнім днем подання декларації за 2015 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є 30 жовтня 2016 року", - констатує НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 жовтня в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, нараховувалося 2800 декларацій. З них: 1912 декларацій - це щорічні декларації за 2015 рік; 110 декларацій - повідомлення про зміни в майновому стані суб’єкта декларування; 678 - декларації суб’єкта декларування перед звільненням; 54 - декларації, подані суб’єктами декларування - кандидатами на посаду; 46 декларацій, подані декларантом після звільнення.