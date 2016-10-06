НАБУ вимагає від НАЗК негайно унормувати форму електронної декларації

Про це НАБУ наголошує у повідомленні, розміщеному в Facebook.

Зазначається, що НАБУ матиме сумнівні перспективи притягнення до відповідальності потенційних корупціонерів, якщо Національне агентство з питань запобігання корупції не усуне розбіжності між фактичною формою е-декларації та затвердженою НАЗК у червні 2016 року.

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Як наголосили в НАБУ, ці розбіжності ставлять під сумнів легітимність заповнених декларацій, відповідно, стає неможливим довести склад злочину за статтею 366 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації»).

«Тільки за умови відповідності форми декларації чинному законодавству, НАБУ та НАЗК матимуть правові підстави для аналізу поданих декларацій на предмет наявності в них ознак адміністративних чи кримінальних правопорушень. Тому це питання потребує негайного унормування», - йдеться у повідомленні.

У відомстві також повідомили, що співробітники НАБУ почали подавати електронні декларації 1 вересня. Станом на вечір 6 жовтня подано 20 декларацій, у тому числі 15 – від детективів Бюро.

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«Після усунення суперечностей між фактичною формою е-декларації й формою, затвердженою НАЗК, процес декларування відбуватиметься швидше», - додали в НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня міністр юстиції Павло Петренко заявив про наявність проблем у НАЗК щодо відповідності форми електронної декларації антикорупційному законодавству.

Він зазначив, що форма декларації на сайті відомства не відповідає рішенням самого Нацагентства, наприклад, там можна подати кілька декларацій.

Систему е-декларування запустили відповідно до закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня.З 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні подати чиновники, які обіймають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент та прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісії і Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ й їхні заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.