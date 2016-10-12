Меркель, Олланд і Путін обговорили проведення саміту по Україні

Як повідомляє Кремль, Меркель, Олланд і Путін відзначили важливість виконання Мінських угод і домовилися активізувати консультації в різних форматах, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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"Потрібно подальша робота радників з тим, щоб створити передумови для можливої ​​зустрічі глав держав і урядів так званого "нормандського формату ", - заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт після переговорів, передає DW.

Меркель, Олланд і Путін відзначили, що важливий прогрес в сфері безпеки на сході України, а також у вирішенні політичних питань. Вони не дійшли згоди про проведення саміту, додав Зайберт.

Очікується, що 13 жовтня, Меркель і Олланд проведуть переговори з приводу саміту з українським президентом Петром Порошенком.

Як повідомляв УНІАН, раніше візит Путіна до Парижа був відкладений через вимогу Олланда обговорити питання Сирії.