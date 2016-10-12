Путін не їде до Парижа: Ле Пен звинуватила Олланда у зриві візиту

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Le Figaro.

"Мені здається, президент республіки продемонстрував абсолютно неймовірне презирство, розмірковуючи в ефірі розважальної програми про доцільність переговорів з президентом РФ", -заявила Ле Пен.

Йдеться про коментар Олланда каналу TF1.

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"Я задався цим питанням. Чи необхідна ця зустріч? Чи корисна вона? Чи матиме вона якийсь вплив? Чи ми можемо зробити ще щось, що дозволить зупинити його спільні із сирійським режимом дії, військово-повітряну підтримку силам режиму, які скидають бомби на населення Алеппо? Якщо я зустрінуся з ним, я скажу йому, що це неприпустимо і серйозно позначається на іміджі Росії", - сказав Олланд.

Наступного дня стало відомо про скасування візиту Путіна до Франції.

Згодом Олланд заявив, що візит президента РФ Володимира Путіна до Парижа було відкладено через вимогу Франції обговорити питання Сирії.