У ПАРЄ оцінили можливість проведення виборів на Донбасі

Про це йдеться в резолюції про порушення прав людини на територіях України, не контрольованих українською владою, передає "ЄвроПравда".

Асамблея закликала всі сторони виконати політичні положення Мінську, але констатувала, що мають бути створені необхідні умови для цього.

"Асамблея вважає, що доти, поки поточна ситуація в "ДНР" та "ЛНР", яка характеризується атмосферою небезпеки, залякування і безкарності та відсутності свободи слова та інформації, залишатиметься незмінною, проведення вільних та справедливих виборів у цих регіонах не є можливим", - йдеться в документі, ухваленому переважною більшістю голосів.

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Як передає кореспондент УНІАН, доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи на тему "Політичні наслідки кризи в Україні" Крістіна Зеленкова вважає, що місцеві вибори на Донбасі можливі за умови безпеки після повного виведення російських військ і озброєнь.

Про це вона заявила, представляючи проект документа на засіданні ПАРЄ.

«Хотіла би підкреслити, що місцеві вибори на Донбасі мають пройти в безпечному оточенні при повному виведенні російських військ, озброєння. Щоб були вільні ЗМІ, брали участь українські політичні партії в кампанії, переміщені особи на Донбасі», - заявила вона.

«Щодо нинішнього стану справ стосовно дотримання Мінських угод – то це (створення необхідних умов для проведення виборів – УНІАН) малообнадійливо. Проте, ми повинні їх дотримуватися, тому що ми проти відкритої війни», - додала Зеленкова.