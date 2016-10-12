Жебрівський відреагував на заяву Олланда про вибори на Донбасі
Глава Донецької ВЦА Павло Жебрівський порадив президенту Франції Франсуа Олланду, який запропонував провести вибори на Донбасі, поїхати на окуповані території.
Про це Жебрівський написав на своїй сторінці у Facebook.
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"Вибори на окупованих територіях готовий проводити тільки після того, як пан Олланд разом зі мною погодиться проводити на цих територіях передвиборчу агітацію. Ну, і нам ще потрібно буде там створити виборчі дільниці, сформувати комісії, актуалізувати списки виборців і т.д. для проведення виборів", - йдеться у його повідомленні.
Глава Донецької ВЦА наголосив, що не може бути подвійних стандартів у президента країни, яка позиціонує себе еталоном демократії у світі.
Нагадаємо, вчора Олланд заявив, що "готовий у рамках "нормандського" формату просуватися вперед", інакше це буде заморожений конфлікт, наголосивши, що головною метою Мінських домовленостей є встановлення миру, відновлення територіальної цілісності України.
«Але для цього необхідно провести вибори, необхідно забезпечити цей процес. І вже на завершення цього процесу уряд, українська влада могли б повернути контроль над своїми кордонами. Іншими словами, Мінський процес – це серія етапів, і необхідно дотримуватися кожного. Насамперед, це припинення вогню, безпека, конфіскація зброї, а потім необхідно провести вибори», – деталізував він.