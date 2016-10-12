Жебрівський відреагував на заяву Олланда про вибори на Донбасі

Про це Жебрівський написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Вибори на окупованих територіях готовий проводити тільки після того, як пан Олланд разом зі мною погодиться проводити на цих територіях передвиборчу агітацію. Ну, і нам ще потрібно буде там створити виборчі дільниці, сформувати комісії, актуалізувати списки виборців і т.д. для проведення виборів", - йдеться у його повідомленні.

Глава Донецької ВЦА наголосив, що не може бути подвійних стандартів у президента країни, яка позиціонує себе еталоном демократії у світі.

Нагадаємо, вчора Олланд заявив, що "готовий у рамках "нормандського" формату просуватися вперед", інакше це буде заморожений конфлікт, наголосивши, що головною метою Мінських домовленостей є встановлення миру, відновлення територіальної цілісності України.

«Але для цього необхідно провести вибори, необхідно забезпечити цей процес. І вже на завершення цього процесу уряд, українська влада могли б повернути контроль над своїми кордонами. Іншими словами, Мінський процес – це серія етапів, і необхідно дотримуватися кожного. Насамперед, це припинення вогню, безпека, конфіскація зброї, а потім необхідно провести вибори», – деталізував він.