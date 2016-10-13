Посол у США заявляє, що його намагаються дискредитувати інтернет-шахраї

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Посол України в США - публічна особа, що привертає увагу. Організована група намагається це використати в очевидно брудних цілях. Від мого імені з фейкового акаунту у Facebook Messenger контактують з низкою американців, зокрема з пропозицією працевлаштування", - розповів він.

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За словами дипломата, мета таких дій йому "до кінця не зрозуміла".

"Очевидно, що це шахрайство. Можливо, це тільки проміжна стадія акції з дискредитації посла чи посольства України в США. Прошу уважно перевіряти з ким ви спілкуєтеся у FB", - написав він.

Чалий підкреслив, що у нього більше нема ніяких акаунтів взагалі ніде.