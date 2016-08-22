Політика США щодо України після президентських виборів кардинально не зміниться - Чалий

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чалий сказав у коментарі журналістам у Києві.

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"Очевидно, вплив буде від того, хто буде (наступним президентом США) - вона чи він... Але кардинальних змін, у будь-якому разі, кардинальних змін у позиції не буде. Все залежить від нас. Якщо Україна буде готова до нового президента Сполучених Штатів підійти з реформами внутрішніми, з пропозиціями, в тому числі по співпраці в космічній сфері", - сказав Чалий.

За його словами, Україна та США планують найближчими тижнями здійснити спільний запуск космічного корабля.

Також посол назвав пріоритетною для України сферу спільного зі США виробництва озброєння.

"Там є величезні можливості. У високих технологіях... Якщо ми підготуємо нашу внутрішню машину, в тому числі внутрішні процедури на ринку озброєнь, у сфері безпеки, більш прозорі правила замовлень, якщо ми знімемо частину корупції... Тоді будь-який президент, який прийде, він побачить - ця країна має величезні можливості. Ми будемо працювати з нею", - сказав Чалий.

Вибори президента США заплановані на 8 листопада 2016 року.