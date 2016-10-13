КС назвав дату розгляду конституційності позбавлення Януковича звання президента
Конституційний суд 19 жовтня розгляне подання президента Петра Порошенка щодо відповідності Конституції позбавлення Віктора Януковича звання президента.
Про це повідомляє прес-служба суду.
Початок пленарного засідання заплановано на 10:00.
Воно буде проходити в формі письмового слухання.
Нагадаємо, 4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента.
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Водночас стаття 105 Конституції говорить, що звання президента охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки він не був усунений з поста в порядку імпічменту.
Самі автори законопроекту в пояснювальній записці до документа вказували, що дострокове припинення повноважень Януковича відбулося на підставах, не передбачених Конституцією, бо, відповідно до статті 108, повноваження президента припиняються достроково у разі його відставки, неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту або смерті.
Янукович був достроково позбавлений Радою повноважень у зв'язку з самоусуненням від виконання обов'язків і втечею з території України.