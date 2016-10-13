Савченко в ПАРЄ зізналася, що їздила на Донбас до бойовиків "спілкуватися" (аудіо)

Про це вона заявила у своєму виступі при обговоренні українського питання в сесійній залі ПАРЄ, пише Європейська правда.

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"Я була на окупованій території досить нещодавно і, як це не дивно, спілкувалася з тими, хто тримав мене у полоні", - заявила, зокрема, Савченко.

Вона стверджує, що змогла поспілкуватися з представниками "Д/ЛНР" настільки детально, що відчула зміну їхніх настроїв.

"70% людей і навіть ті, хто тримав мене у полоні, шкодують про те, що вони підняли зброю", - стверджує народний депутат.

Нагадаємо, за даними журналіста Олексія Мацуки, Савченко намагалася проїхати в Донецьк стежками через Красногорівку, щоб зустрітися з Захарченко.

Однак згодом Савченко спростувала цю інформацію, однак заявила, що переговори про таку зустріч ведуться.