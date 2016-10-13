Савченко в ПАРЄ зізналася, що їздила на Донбас до бойовиків "спілкуватися" (аудіо)
Народний депутат України, член ПАРЄ Надія Савченко публічно заявила, що нещодавно відвідала окуповані території та спілкувалася зі своїми тюремниками.
Про це вона заявила у своєму виступі при обговоренні українського питання в сесійній залі ПАРЄ, пише Європейська правда.
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"Я була на окупованій території досить нещодавно і, як це не дивно, спілкувалася з тими, хто тримав мене у полоні", - заявила, зокрема, Савченко.
Вона стверджує, що змогла поспілкуватися з представниками "Д/ЛНР" настільки детально, що відчула зміну їхніх настроїв.
"70% людей і навіть ті, хто тримав мене у полоні, шкодують про те, що вони підняли зброю", - стверджує народний депутат.
Нагадаємо, за даними журналіста Олексія Мацуки, Савченко намагалася проїхати в Донецьк стежками через Красногорівку, щоб зустрітися з Захарченко.
Однак згодом Савченко спростувала цю інформацію, однак заявила, що переговори про таку зустріч ведуться.