Савченко намагалася проїхати до Донецька, щоб зустрітися з ватажком "ДНР" - журналіст

Там вона планувала зустрітися з ватажком "ДНР" Олександром Захарченком, пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Олексій Мацука.

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"Надія Савченко намагалася проїхати до Донецька стежками через Красногорівку, щоб зустрітися із Захарченком", - повідомив він.

Проте українські військові, за словами Мацуки, її не пропустили.

Також журналіст додав, що це сталося кілька тижнів тому, та про це стало відомо лише зараз.

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко обіцяє вбити українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко, якщо вона приїде на окупований Донбас для переговорів щодо обміну полоненими. Якщо Савченко приїде на лінію фронту, ми її хлопнемо. Щоб, коли нас будуть звинувачувати, що ми її вбили, не було так прикро", - заявив він.