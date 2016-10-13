Олланд готовий до переговорів у нормандському форматі - Reuters

Як повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію президента Франції, Олланд сподівається, що найближчим часом визначать дорожню карту із кроками, які допоможуть повернути Україні контроль над своїм кордоном з Росією.

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Згідно з повідомленням, Олланд також говорив з президентом України Петром Порошенком раніше в той же день.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель, Олланд і глава РФ Володимир Путін провели 12 жовтня телефонну розмову, в якій відзначили важливість виконання Мінських угод і домовилися активізувати консультації в різних форматах.

Однак вони не дійшли згоди про проведення саміту.