Олланд готовий до переговорів у нормандському форматі - Reuters
12:49, 13 жовтня 2016Політика
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Президент Франції Франсуа Олланд готовий взяти участь в переговорах щодо Донбасу з лідерами Росії, Німеччини та України в найближчі дні.
Президент Франції Франсуа Олланд / REUTERS
Як повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію президента Франції, Олланд сподівається, що найближчим часом визначать дорожню карту із кроками, які допоможуть повернути Україні контроль над своїм кордоном з Росією.
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Згідно з повідомленням, Олланд також говорив з президентом України Петром Порошенком раніше в той же день.
Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель, Олланд і глава РФ Володимир Путін провели 12 жовтня телефонну розмову, в якій відзначили важливість виконання Мінських угод і домовилися активізувати консультації в різних форматах.
Однак вони не дійшли згоди про проведення саміту.
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