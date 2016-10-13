Посол озвучив 5 сценаріїв, за якими Росія спробує повернутися в ПАРЄ

"Росія дійсно загралася і сама себе в ПАРЄ переграла. Але Москва, ймовірно, принесла Страсбург у жертву великої гри в Алеппо, будучи впевненою, що до січня надолужить згаяне. Самовпевненість Росії вже не раз приводила її до стратегічних помилок на різних фронтах, проте в цьому випадку у неї дійсно є можливість надолужити. Тому ПАРЄ все ще стоїть перед доленосним вибором одного з п'яти сценаріїв", - заявив представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, пише ZN.UA.

Читайте також"Бліцкригу не буде": Євросоюз відхилив ідею щодо швидкого повернення Росії до ПАРЄ - Ар'єв

Перший сценарій: впливові адвокати повернення Росії підтримують прийняті на жовтневій сесії резолюції і чітко заявляють, що умовою для приїзду в Страсбург росіян є виконання ними вимог всіх відповідних резолюцій;

Другий сценарій: Росія відмовляється від спроб повернутися в Асамблею і продовжує грати роль несправедливо приниженої і ображеної;

Третій сценарій: Росія тихо "зливає" свою ж ціну, відмовляючись від вимог про реформи заради повернення в зал Асамблеї;

Четвертий сценарій: Асамблея закриває очі на невиконані резолюції і принципово погоджується, що Росію потрібно повертати, але в рамках встановлених процедур і широких дискусій. Це розтягує процес на рік, а то і два, і створює якісь формати діалогу ПАРЄ з Росією. Чи повернеться та в результаті таких зусиль — незрозуміло, оскільки Москва явно не має наміру припинити наступ на демократію і ставати мирною державою. Цей сценарій цілком вірогідний і відповідає духу європейської політики;

П'ятий сценарій: адвокати відновлення делегації РФ у правах вирішують повертати Росію в Асамблею у січні 2017 р. хоч тушкою, хоч опудалом. Це означає пошук політичних рішень в обхід встановлених процедур або з маніпуляцією ними і, таким чином, повну дискредитацію колись поважного міжнародного органу. Паралельно "реформи" в інтересах Москви також призводять до позбавлення ПАРЄ її найбільш сильних інструментів впливу на держави.

Читайте такожНардеп назвав імена лобістів Росії у ПАРЄ

"Це і буде те саме неправильне рішення, якого треба уникнути, адже Росія повернеться в ПАРЄ ціною викрадення Європи. Асамблея все ще буде працювати, але Європа як зафіксований у форматі ПАРЄ стандарт демократичної якості перестане існувати", - зазначає Кулеба.

Нагадаємо, делегація РФ досі перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах.

З тих пір дію санкції проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.