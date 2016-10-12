У Британії закликають Росію повернути Крим Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час дебатів у ПАРЄ.

«Очевидно, що стандарти прав людини не дотримуються, РФ повинна забезпечити доступ для моніторингових органів і визнати вибори на окупованих територіях недійсними. Асамблея не може і не повинна визнавати незаконну анексію Криму, Росія повинна повернути Крим Україні», - сказав він.

«Росія повинна вивести всі свої сили з території, включаючи Крим, Росія – це агресор, але й Україна має зобов'язання, необхідно просувати законодавство за політичними зобов'язаннями, але в цьому випадку необхідно врахувати, що українські (збройні) сили страждають від російських сепаратистів», - зазначив Гейл.

Читайте такожУ ПАРЄ учасникам Будапештського меморандуму нагадали про зобов'язання й закликали захищати Україну при нападі

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори до Держдуми РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму.

19 вересня Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів не визнавати результати виборів до Держдуми РФ в частині голосування на території окупованого Криму.

20 вересня Верховна Рада ухвалила заяву про невизнання легітимності виборів до Держдуми. 28 вересня прокуратура Автономної республіки Крим порушила кримінальні справи проти осіб, обраних на території окупованого Криму до Держдуми РФ.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК Росії, до Держдуми на території окупованого Криму обрано за списком «Єдиної Росії» Руслана Бельбека, Михайла Шеремета, Наталію Поклонську, а також в одномандатних округах - Костянтина Бахарєва, Світлану Савченко, Дмитра Бєліка і Андрія Козенка.

6 жовтня депутати Європейського парламенту зажадали від ЄС застосувати санкції щодо незаконно обраних до Держдуми РФ так званих депутатів від Криму.