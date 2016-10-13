У Путіна пояснили, від чого залежить "шанс на зустріч" у нормандському форматі

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН.

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«Мають бути експертні зустрічі, на яких відбудеться досить серйозна розмова. Якщо ці експертні зустрічі завершаться з позитивним підсумком, такий шанс з'явиться, безумовно», - сказав Пєсков.

Коментуючи повідомлення ЗМІ, що нібито Путін прийняв рішення не їхати до Берліна на вечерю «нормандської четвірки» 19 жовтня, він зауважив: «Звідки ця інформація, хто повідомляв, що така четвірка збиратиметься».

«Ця інформація ЗМІ. Дійсно, різні варіанти щодо дати і місця обговорюються. Дійсно, зараз ведеться експертна робота, у тому числі у Мінську. Залежно від того, чи будуть конкретні напрацювання за підсумками цих експертних зустрічей, прийматиметься рішення про доцільність і можливість проведення зустрічі «нормандської четвірки» на вищому рівні», - сказав Пєсков.

Він підкреслив, що Москва не відмовляється від такої зустрічі.

«Ми з самого початку говорили, що необхідно виконати домашню роботу, за підсумками цієї домашньої роботи прийматиметься рішення про саміт», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель, Олланд і глава РФ Володимир Путін провели 12 жовтня телефонну розмову, в якій відзначили важливість виконання Мінських угод і домовилися активізувати консультації в різних форматах.

Однак вони не дійшли згоди про проведення саміту у нормандському форматі.