Савченко розповіла подробиці своєї поїздки до бойовиків

"Чи тримаю я зв'язок з окупованою територією Донбасу? Так, тримаю…При чому, ці люди вийшли на мене першими. Це люди з окупованих територій, не одна людина, їх дуже багато. Це навіть ті люди, які тримали мене свого часу в полоні", - заявила Савченко в ефірі 112.ua.

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Разом з тим, Савченко відмовилась називати населені пункти, в яких була.

"Поки цього не скажу. Це не Донецьк, і не Луганськ, це прикордонні території, маленькі села, де ще залишилися люди", - зазначила вона.

Відповідаючи на питання, чи правда, що за лінію розмежування її не пустили українські військові, Савченко спростувала дану інформацію. "Я ніде не перетинала, де були українські військові, які могли мене зупинити", - прокоментувала вона.

Савченко також додала, що "люди", з якими вона зустрічалась, "говорять одне, що командирами підрозділів тої армії, яка називається "армією" "ДНР" і "ЛНР" є росіяни, головами "спецслужб" "ЛНР" та "ДНР" – є росіяни, російські кадрові офіцери. Решта – набирають людей, яким нічого їсти".

Як повідомляв УНІАН, Савченко в ПАРЄ зізналася, що їздила на Донбас до бойовиків "спілкуватися".