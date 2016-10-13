РФ офіційно підтвердила, що з 2014 року Янукович перебуває на її території - адвокат

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив його адвокат Віталій Сердюк.

«Наразі захистом отримано офіційне підтвердження перебування Віктора Януковича на території РФ. Усі знають, що він там перебуває з 2014 року, про це йшлося на багатьох конференціях та в інтерв’ю. Багато разів Янукович запрошував до себе слідчих», - сказав він.

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Довідка УНІАН. 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

18 травня 2016 року його адвокат Віталій Сердюк заявив, що Янукович українське громадянство не змінював і російське не отримував.

Як повідомляв УНІАН, британські адвокати Януковича заявили, що Європейський суд правосуддя (European Court of Justice) відхилив скаргу України щодо відшкодування нею юридичних витрат екс-президента та його синів.