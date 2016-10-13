Адвокати Януковича заявили, що суд ЄС відхилив скаргу про компенсацію екс-президенту юридичних витрат

Про це йдеться в прес-релізі юридичної фірми Joseph Hage Aaronson LLP, яка розташована в Лондоні.

"Європейський суд правосуддя відхилив апеляційну скаргу України щодо наказу про відшкодування нею юридичних витрат президента Віктора Януковича і його синів", - заявляють адвокати Януковича.

При цьому в повідомленні юрфірми не вказується сума, яку Україна повинна відшкодувати.

"Незважаючи на те, що в березні 2015 року Загальний суд ЄС зобов'язав уряд України відшкодувати юридичні витрати президента Януковича і його синів, представники України чекали більше року, перед тим як у червні 2016 року спробували оскаржити це рішення в Європейському суді правосуддя, вищому суді ЄС", - стверджують адвокати.

Також сказано, що згідно з опублікованим рішенням від 5 жовтня 2016 року Суд правосуддя ЄС "відхилив апеляційну скаргу і підтвердив, що уряд України має не лише понести витрати у зв'язку з невдалим вступом у процес, але також і витрати у зв'язку з невдалою спробою апеляції".

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Джо Хейг із англійської юридичної фірми Joseph Hage Aaronson LLP, яка представляє інтереси Януковича і його сім'ї в процесах в Європейському суді, сказав: "Це важливе рішення. Наші клієнти оскаржили санкції, запроваджені ЄС у 2014 році на підставі лише одного листа, в якому влада України робила політично вмотивовані й нічим не підтверджені заяви. Їхня спроба вступити в процес оскарження санкцій ЄС і подати неприпустиму апеляційну скаргу в той час, як їм було наказано відшкодувати витрати наших клієнтів, також політично вмотивовані".

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-міністр юстиції України Олена Лукаш у соціальних мережах заявляла, що суд ЄС зобов'язав Україну відшкодувати Януковичу і двом його синам – Олександру й Віктору (покійному) – позовні витрати в сумі 6 млн 378,4 тис. грн у справі щодо оскарження запроваджених проти них Євросоюзом майнових санкцій.

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Пізніше Міністерство юстиції поширило заяву, в якій спростувало твердження Лукаш про те, що Україна повинна компенсувати юридичні витрати сім'ї Януковича в суді ЄС.

Як відомо, до списку санкцій ЄС входять колишній президент України Віктор Янукович і його старший син Олександр Янукович. Загиблий молодший син українського екс-президента Віктор був виключений із «чорного списку».