Інформація про політичний притулок Януковича в РФ не є офіційною - ГПУ

Про це повідомив в ефірі 112 Україна начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Це не офіційна інформація від РФ, це інформація надана захисником Януковича, що він отримав політичний притулок в РФ. На офіційний запит ГПУ з приводу місця перебування, з приводу підстав перебування в РФ, з приводу можливого російського громадянства, РФ відмовилась відповідати на ці питання", - повідомив він.

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Він додав, що ГПУ повторно звернулася до Росії щодо озвученої адвокатом екс-президента інформації. "Ми знову направило клопотання до РФ, щоб вони спростували або підтвердили наявну інформацію", - сказав Горбатюк.

За його словами, у разі підтвердження інформації РФ адвоката, це дасть можливість провести слідчі дії і допит. "Щодо екстрадиції, позиції РФ зрозуміло, вони відмовляють. Наступний шлях може бути тільки заочне судочинство", - вважає він.

Також Горбатюк зазначив, що ГПУ немає інформації про отримання Януковичем російського громадянства. "У нас такої інформації немає. У клопотанні в РФ ми це запитаємо", - підкреслив він.

Довідка УНІАН. 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.

18 травня 2016 року його адвокат Віталій Сердюк заявив, що Янукович українське громадянство не змінював і російське не отримував.

Як повідомляв УНІАН, британські адвокати Януковича заявили, що Європейський суд правосуддя (European Court of Justice) відхилив скаргу України щодо відшкодування нею юридичних витрат екс-президента та його синів.