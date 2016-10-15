Порошенко представив нового голову Харківської ОДА Юлію Світличну

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

«Сьогодні я хотів би представити нову голову Харківської обласної державної адміністрації… Був дуже жорсткий та конкурентний конкурс, і його виграла Юлія Олександрівна Світлична. Цей беззаперечний факт вносить серйозну корективу в гендерну складову кадрової політики, яка була дуже популярна і розповсюджена в Україні. І я радий, що в колективі голів обласних державних адміністрацій нарешті з’явилася фантастична жінка-професіонал», - заявив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, т.в.о. керівника області Світлична виграла конкурс на посаду голови Харківської ОДА.

29 серпня президент Порошенко призначив голову Харківської обласної держадміністрації Ігоря Райніна головою адміністрації президента. Т.в.о. голови Харківської ОДА була призначена Світлична. На початку вересня був оголошений конкурс на посаду голови Харківської ОДА, до участі в якому були допущені 10 кандидатів.