Зміни в команді Порошенка: Ложкін очолив Національну інвестиційну раду, а Райнін став головою АП

Про це він заявив під час Національної ради реформ, зазначивши, що Ложкін стане головою Національної інвестиційної ради.

"Я прийняв рішення, що ми делегуємо Бориса Євгеновича на цей надзвичайний і відповідальний напрямок роботи", - наголосив президент.

При цьому Порошенко подякував Ложкіну за його роботу на посаді глави АП.

Президент додав, що Ложкін залишився радником Порошенко і на відповідальній позицій в Нацраді реформ.

За словами глави держави, Національна інвестиційна рада повинна стати потужним інструментом формування інвестиційної політики держави, а особисто Борис Ложкін був і залишається політичним «важковаговиком», що впливає на економічні процеси в країні.

Також Порошенко повідомив, що на посаду голови АП призначено голову ОДА Харківської обл. Ігоря Райніна.

"Мною прийнято рішення про призначення Ігоря Райніна на посаду глави АПУ", - зауважив Порошенко, відзначивши успішну роботу Райніна на посаді голови Харківської ОДА.

Президент висловив сподівання, що Райнін зуміє розповсюдити успіхи своєї роботи на Харківщині на всю Україну.

При цьому Порошенко пообіцяв оприлюднити відповідні укази щодо Ложкіна і Райніна сьогодні.