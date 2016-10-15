В Європейському суді підтвердили, що Україна програла апеляцію Януковичу

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як відомо, відповідне рішення судді ухвалили ще 5 жовтня. Однак при цьому конкретна сума і порядок компенсації судових витрат залишаються невизначеними.

«Як і кому Україна буде платити гроші - це те, що вирішується поза межами судового процесу», - йдеться у коментарі, який DW надали в суді.

Як повідомляв УНІАН, британські адвокати, які представляють інтереси Януковича, напередодні повідомили, що згідно з опублікованим рішенням від 5 жовтня 2016 року Суд правосуддя ЄС "відхилив апеляційну скаргу і підтвердив, що уряд України має не лише понести витрати у зв'язку з невдалим вступом у процес, але також і витрати у зв'язку з невдалою спробою апеляції".

Йдеться про позовні витрати в сумі 6 млн 378,4 тис. грн у справі щодо оскарження запроваджених Євросоюзом майнових санкцій проти Януковича і двох його синів – Олександра і Віктора (покійного).

У Міністерстві юстиції України спростували заяви адвокатів екс-президента Віктора Януковича про стягнення з України коштів на його користь.

«Наразі не існує жодних рішень іноземних судів або рішень Загального суду ЄС, чи Європейського суду справедливості щодо стягнення будь-яких коштів з України на користь Януковича В.Ф. або його родини. При цьому заяви адвокатів Януковича про нібито стягнення з України коштів на користь екс-президента є нічим іншим як маніпуляцією громадською думкою», - наголосили у відомстві.