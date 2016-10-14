Мін'юст спростував заяву адвокатів Януковича про стягнення з України коштів на його користь

У Міністерстві юстиції України спростували заяви адвокатів екс-президента Віктора Януковича про стягнення з України коштів на його користь.

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Про це йдеться у заяві Мін’юсту, оприлюдненій на сайті відомства.

«Наразі не існує жодних рішень іноземних судів або рішень Загального суду ЄС, чи Європейського суду справедливості щодо стягнення будь-яких коштів з України на користь Януковича В.Ф. або його родини. При цьому заяви адвокатів Януковича про нібито стягнення з України коштів на користь екс-президента є нічим іншим як маніпуляцією громадською думкою», - наголосили у міністерстві.

У відомстві зауважили, що 15 березня 2016 року представники Януковича та його синів подали до Загального суду Європейського Союзу клопотання про визначення розміру юридичних витрат, що підлягають відшкодуванню за наслідками подання Україною заяв про вступ у справи про оскарження Януковичами застосованих до них санкцій ЄС.

«Проте зазначені заяви наразі не розглянуті», - наголошується у заяві.

«Відповідно, повідомлення про те, що певний суд у Європейському Союзі нібито зобов'язав Україну відшкодувати позовні витрати в сумі 6 млн 378,4 тис. грн екс-президенту Віктору Януковичу і його родині у справі щодо оскарження введених проти них Євросоюзом майнових санкцій повністю не відповідають дійсності», - підкреслили у Мін’юсті.

Більше того, як пояснили у відомстві, наразі Януковичем не доведено перед судом ні факту понесення ним витрат у зв’язку з поданням заяв України про підтримку застосованих проти нього санкцій ЄС, ні сум таких витрат.

«Україна не може бути зобов’язана сплачувати жодні кошти на користь Януковича та його родини і має достатньо правових інструментів для доведення цієї позиції у будь-яких судових установах.

Представники Януковича заявляють астрономічні суми гонорарів за нібито роботу, пов’язану з поданням Україною заяв про вступ у справи про оскарження Януковичами застосованих до них санкцій ЄС, виключно з метою маніпуляції громадською думкою», - підсумували у Міністерстві юстиції.

Як повідомляв УНІАН, раніше екс-міністр юстиції України Олена Лукаш у соціальних мережах заявляла, що суд ЄС зобов'язав Україну відшкодувати Януковичу і двом його синам – Олександру й Віктору (покійному) – позовні витрати в сумі 6 млн 378,4 тис. грн у справі щодо оскарження запроваджених проти них Євросоюзом майнових санкцій.

Пізніше Міністерство юстиції поширило заяву, в якій спростувало твердження Лукаш про те, що Україна повинна компенсувати юридичні витрати сім'ї Януковича в суді ЄС.

13 жовтня розташована в Лондоні юридична фірма Joseph Hage Aaronson LLP заявила, що Європейський суд правосуддя (European Court of Justice) відхилив скаргу України щодо відшкодування нею юридичних витрат екс-президента та його синів.

"Незважаючи на те, що в березні 2015 року Загальний суд ЄС зобов'язав уряд України відшкодувати юридичні витрати президента Януковича і його синів, представники України чекали більше року, перед тим як у червні 2016 року спробували оскаржити це рішення в Європейському суді правосуддя, вищому суді ЄС", - стверджували адвокати.

Також у повідомленні фірми було сказано, що, згідно з опублікованим рішенням від 5 жовтня 2016 року, European Court of Justice "відхилив апеляційну скаргу і підтвердив, що уряд України має не лише понести витрати у зв'язку з невдалим вступом у процес, але також і витрати у зв'язку з невдалою спробою апеляції".